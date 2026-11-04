Nesreča pri Šoštanju: potniški vlak trčil v kombi, evakuirati morali 12 potnikov

V naselju Družmirje v občini Šoštanj se je danes dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila potniški vlak in kombinirano vozilo. Na kraj so prihiteli gasilci in reševalci, iz vlaka pa so morali evakuirati potnike.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje se je nesreča zgodila ob 11.54 v naselju Družmirje. Na kraju so posredovali gasilci Poklicne gasilske enote Velenje in Prostovoljnega gasilskega društva Velenje, ki so zavarovali območje nesreče in na kombiniranem vozilu odklopili akumulator. Voznika kombiniranega vozila so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči. Kako hude so njegove morebitne poškodbe, za zdaj ni znano.

Iz vlaka evakuirali 12 potnikov

Zaradi nesreče so morali posredovalci iz potniškega vlaka evakuirati 12 potnikov. Te so nato prepeljali na avtobusno postajo v Pesje. O dogodku so obvestili pristojne službe. Kaj je povzročilo trčenje vlaka in kombiniranega vozila, iz objavljenih podatkov Uprave RS za zaščito in reševanje še ni razvidno. Prav tako za zdaj ni informacij o morebitnih poškodbah potnikov na vlaku.