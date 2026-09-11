Dvojna prometna drama: Primorka zaprta, gorenjska avtocesta obstala

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila po regionalni cesti. Nastaja zastoj, poroča prometnoinformacijski center.

Prav tako je zaradi nesreče zaprta gorenjska avtocesta med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Nastaja zastoj čez priključek Brod. Obvoz je možen po gorenjski AC med Brodom in Šmartnim in po Celovški cesti na priključek Šmartno proti Jesenicam.

Zastoji tudi drugod

Na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici je promet oviran zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando in priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. V nočeh na soboto in na nedeljo bodo nočne popolne zapore med 20. in 5. uro na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.