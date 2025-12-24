Nesreča v Cinkarni Celje: tovorni vlak trčil v objekt, iztiril vagon in porušil žerjav

Danes ob 11.18 so policisti prejeli obvestilo o resni nesreči v Cinkarni Celje. Vlakovna kompozicija, ki je v obrat pripeljala rudo, je iz za zdaj še neznanega razloga trčila v steno objekta in jo prebila. Ob trčenju je iztiril en vagon, posledično pa se je porušil tudi zunanji žerjav. Kljub obsegu dogodka po doslej znanih podatkih ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja materialna škoda. Na kraju dogodka so posredovali policisti in druge pristojne službe, ki še vedno preiskujejo okoliščine nesreče. Vzrok trčenja za zdaj ostaja nepojasnjen. »Preiskava dogodka še poteka,« je sporočil Božidar Pezdevšek, vodja centra in višji samostojni policijski inšpektor II Policijske uprave Celje.

Policija opozarja: ob industrijskih nesrečah je ključna varnost

Policija ob takšnih industrijskih in železniških nesrečah poudarja, da se morajo zaposleni in drugi prisotni nemudoma umakniti na varno razdaljo ter dosledno upoštevati navodila odgovornih oseb in intervencijskih služb. Posebej opozarjajo, naj se ne posega v poškodovano infrastrukturo, vagone ali mehanizacijo, saj to lahko dodatno ogrozi varnost ljudi in oteži preiskavo. V primeru morebitnega uhajanja nevarnih snovi policija svetuje, da se o tem nemudoma obvesti pristojne službe in se zadržuje na varnem območju, dokler nevarnost ni odpravljena.