Nesreča v gorah je postala uboj

GORNIŠTVO

Tragedija na Velikem Kleku je razburila tudi slovenske gornike.

Smrt 33-letne Kerstin Gurtner tik pod vrhom 3798 metrov visokega Velikega Kleka ali Grossglocknerja in obsodba njenega soplezalca in partnerja Thomasa Plambergerja zaradi uboja iz malomarnosti sta močno razburkali avstrijsko, a tudi našo in svetovno gorniško javnost. Sodba je prelomna predvsem zato, ker ob vedno večjem številu nesreč v gorah odpira vprašanja o gorniški etiki in kazenski odgovornosti v gorah, predvsem kdaj nesreča postane kaznivo dejanje in kdaj bolj izkušen gornik odgovarja za varnost ali za življenje drugega, tudi če ni njegov gorski vodnik. Ne vidim vas kot morilca in kot ...