GORNIŠTVO

Nesreča v gorah je postala uboj

Tragedija na Velikem Kleku je razburila tudi slovenske gornike.
Tragedija na Velikem Kleku je postala uboj iz malomarnosti. FOTO: Mitja Felc
Tragedija na Velikem Kleku je postala uboj iz malomarnosti. FOTO: Mitja Felc
Tina Horvat
 6. 3. 2026 | 08:20
7:53
Smrt 33-letne Kerstin Gurtner tik pod vrhom 3798 metrov visokega Velikega Kleka ali Grossglocknerja in obsodba njenega soplezalca in partnerja Thomasa Plambergerja zaradi uboja iz malomarnosti sta močno razburkali avstrijsko, a tudi našo in svetovno gorniško javnost. Sodba je prelomna predvsem zato, ker ob vedno večjem številu nesreč v gorah odpira vprašanja o gorniški etiki in kazenski odgovornosti v gorah, predvsem kdaj nesreča postane kaznivo dejanje in kdaj bolj izkušen gornik odgovarja za varnost ali za življenje drugega, tudi če ni njegov gorski vodnik. Ne vidim vas kot morilca in kot ...

ZADNJE NOVICE
08:15
Bulvar  |  Domači trači
EKIPNA ZMAGA

Luka Basi s plesom in pesmijo navdušil San Marino: uvrstil se je v veliki finale (VIDEO)

Luka Basi po razglasitvi ni skrival navdušenja. Maraaya in Luka se v finale nista uvrstila.
6. 3. 2026 | 08:15
08:08
Novice  |  Slovenija
PRIHAJAJO DOMOV

Na brniškem letališču pristalo peto letalo z evakuiranimi Slovenci

Potem ko je danes na letališču Jožeta Pučnika pristalo že peto letalo z evakuiranimi Slovenci, bo ob predvidoma 13.15 pristalo še eno letalo iz Dubaja.
6. 3. 2026 | 08:08
08:05
Novice  |  Svet
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Tisoči kurdskih borcev ob meji z Iranom

Amerika in Izrael načrtujeta za destabilizacijo iranskega režima izkoristiti Kurde.
6. 3. 2026 | 08:05
07:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
TATVINA

Ste ga videli? V trgovini zagrabil šop bankovcev in pobegnil

Policisti obveščeni o drzni tatvini v eni izmed trgovin v središču Ljubljane.
6. 3. 2026 | 07:57
07:50
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VSE JE POVEZANO

Mirni živci za zdravo prebavo

Črevesna mikrobiota je ključna za dobro počutje in odpornost, zato zanjo skrbimo vsak dan.
6. 3. 2026 | 07:50
07:42
Bulvar  |  Tuji trači
MED EMINENTNIMI BRITANCI

Elton John z družino dobil prav posebno mesto v galeriji

V londonsko zbirko so uvrstili družinski portret britanskega zvezdnika.
6. 3. 2026 | 07:42

