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Nesreča v občini Jezersko: mama priskočila na pomoč otroku, oba so nato morali odpeljati v UKC

Danes se je v slovenskih gorah zgodilo več nesreč.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 25. 7. 2026 | 19:43
1:43
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Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o več nesrečah v gorah, v katerih je prišlo do poškodb. Kot so zapisali, je danes ob 12.14 na poti na Češko kočo (občina Jezersko) zdrsnil otrok. Na kraju zdrsa sta ga reševala oče in mama, pri tem pa si je mama poškodovala nogo. Po informacijah uprave so oba poškodovana na kraju oskrbeli reševalci GRS Jezersko in ju v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah z Brnika pripravili za prevoz s helikopterjem slovenske vojske. Na nadaljnje zdravljenje sta bila odpeljana v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Kamna zadela osebi

Uprava RS za zaščito in reševanje poroča tudi o dveh primerih, v katerih sta osebi zadela kamna. Ob 11.46 je pri sestopu s Storžiča pohodnico zadel kamen v glavo, zaradi česar je bila s helikopterjem SV prepeljana v dolino in predana v oskrbo reševalcem NMP Tržič. Že pred tem so ji na pomoč priskočili reševalci GRS Tržič in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika.

Druga podobna nesreča pa se je zgodila ob 14.57 v Triglavski severni steni, kjer je padajoč kamen poškodoval alpinista. Na upravi Uprava RS za zaščito in reševanje so zapisali, da so reševalci GRS Mojstrana in združena ekipa GRZS-HNMP poškodovanega na kraju oskrbeli in pripravili za transport s helikopterjem slovenske vojske. Prepeljan je bil v SB Jesenice.

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