Nesreča vzela priljubljenega Nejca, tri majhne deklice ostale brez očeta

TRAGEDIJA

Danes zadnje slovo od veterinarja Nejca Arliča. Sodelavci 38-letnika za njegovo družino zbirajo finančno pomoč.

Danes se na pokopališču v Škalah pri Velenju najbližji, številni sodelavci, prijatelji in znanci še zadnjič poslavljajo od 38-letnega Nejca Arliča, kmetovalca in veterinarja, ki je v soboto zvečer umrl v tragični delovni nesreči. V mladosti tabornik, ki je igral tudi harmoniko in oboževal Avsenikovo glasbo, je z viličarjem prelagal betonske rešetke. Med vzvratno vožnjo je zapeljal čez rob dvorišča, viličar se je pri tem prevrnil in ga pokopal pod seboj. Kljub hitri pomoči je na kraju nesreče izgubil življenje. Tragična novica je hitro dosegla in pretresla številne sokrajane in vse druge, ki ...