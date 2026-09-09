Nesrečen dan na Primorskem: Američana pokopalo motorno kolo, Madžar padel na Vršiču, Nemka končala v bolnišnici

Na severnem Primorskem so v ponedeljek obravnavali več nesreč, v katerih so se poškodovali tuji motoristi in kolesarka. Okoli 10.30 so policiste obvestili o dogodku na cesti med Idrijo in Godovičem, v Zali blizu Jeličnega Vrha. Policisti so ugotovili, da pravzaprav ni šlo za prometno nesrečo. Na večjem izogibališču se je najprej ustavil 34-letni motorist iz Nizozemske. Za njim je pripeljal 38-letni Američan in ustavil ob njem. Ko je hotel sestopiti z motornega kolesa, je nerodno zadel ob stransko stojalo. Skupaj z motorjem se je prevrnil v bližnji jarek, motorno kolo pa je padlo nanj in mu prekrilo noge. Posredovali so gasilci PGD Idrija, ki so zavarovali kraj in poškodovanemu do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč. Reševalci ZD Idrija so ga nato odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policisti bodo o dogodku obvestili novogoriško državno tožilstvo.

73-letnik padel med vožnjo z Vršiča

Le nekaj ur pozneje, okoli 13.55, se je nesreča zgodila še v Trenti. Tam je 73-letni Madžar vozil v skupini šestih motoristov po regionalni cesti z Vršiča proti Bovcu. Med vožnjo navzdol je v blagem in preglednem levem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti glede na razmere in svoje vozniške sposobnosti izgubil nadzor nad motorjem.

Najhuje jo je odnesel 38-letni Američan, ki se je pri sestopanju z motornega kolesa skupaj z njim prevrnil v jarek, motor pa ga je nato prikleščil čez noge.

Padla sta na levo stran vozišča, motorist pa se je lažje poškodoval. Oskrbeli so ga gasilci PGD Bovec in reševalci ZD Tolmin, nadaljnjega zdravljenja pa ni potreboval. Policisti so mu zaradi neprilagojene hitrosti izdali plačilni nalog.

Nemška kolesarka padla v ovinku

Ob 15.38 je počilo še v bližini Čezsoče. 39-letna Nemka se je s partnerjem s kolesom vozila iz smeri zaselka Jablanca proti Čezsoči. Med vožnjo po klancu navzdol je v levem ovinku izgubila nadzor nad kolesom in padla po vozišču. Utrpela je udarec v obraz in več odrgnin.

Prvo pomoč so ji nudili gasilci PGD Bovec, nato pa so jo reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.