Hrvaški mediji poročajo o mrtvo pijanem vozniku (44), ki je v nedeljo zjutraj v Sisku povzročil prometno nesrečo z neverjetnimi 4,74 promila alkohola v krvi. Policijska uprava je sporočila, da je 44-letnik okoli 8.30 zapeljal z vozišča in trčil v kovinski steber.

S kraja odšel peš

Nato je izstopil iz vozila in kraj nesreče zapustil peš. Policija ga je kljub temu kmalu našla na naslovu njegovega prebivališča. Ker je bil »mrtvo pijan«, so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Sisak na opazovanje in streznitev.

Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog pristojnemu okrajnemu sodišču.

Ali veste, kaj pomenijo promili alkohola v krvi?

0,5 promila: blaga opitost, blago zmanjšana sposobnost za upravljanje vozila

1,5–2,5 promila: opitost, zmanjšana sposobnost za upravljanje vozila, oteženo gibanje in govor

Več kot 2,5 promila: huda opitost, možna nestanovitnost pri gibanju in govoru, možno bruhanje

Več kot 4 promile: alkoholna koma, resno stanje, ki zahteva nujno zdravniško pomoč