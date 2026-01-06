  • Delo d.o.o.
PU NOVO MESTO

Nevarna vožnja proti Ljubljani: pozitiven na droge, v BMW-ju pa otrok

Policisti poskrbeli za otroka, kršitelju pa odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Yaoinlove Getty Images
S. U.
 6. 1. 2026 | 15:34
1:29
A+A-

S PU Novo mesto sporočajo, da so jih v ponedeljek, 5. januarja 2026, nekaj po 20. uri vozniki policisti obvestili o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila BMW hrvaških registrskih oznak, ki naj bi vozil iz smeri Obrežja proti Ljubljani, vijugal po cesti, večkrat trčil v varovalno ograjo in ogrožal ostale udeležence v prometu. 41-letnega voznika, ki je v vozilu prevažal otroka, so policisti izsledili in ustavili. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki je bil pozitiven, zanj so odredili tudi strokovni pregled. Poskrbeli so za otroka, kršitelju pa odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Z obdolžilnim predlogom so ga privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto posredovali v 73 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 225 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 18 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom prepovedanih drog. 

