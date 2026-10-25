12 let pekla za 14 Madžark

To štajersko mesto se je v 10 dneh kar dvakrat uvrstilo na evropski zemljevid kriminala. Potem ko so v torek pri Lendavi odkrili tovarno groze, v kateri je 33 Paragvajcev in en Bolgar pod prisilo za organizirano kriminalno združbo ilegalno izdelovalo cigarete, veje združbe pa sežejo do Slovenske Bistrice, je včeraj odjeknila še vest, da je v tem mestu in okolici že najmanj 12 let potekala prostitucija, v katero je bilo prisiljenih najmanj 14 Madžark, starih od 27 do 45 let. Primera nista povezana.

Da so morale tujke spolne storitve prodajati, ker je to od njih z grožnjami in zlorabami zahteval 52-letni domačin B. T., so na mariborski policiji prvič izvedeli leta 2024. Takrat so sprožili intenzivno preiskavo, je na včerajšnji predstavitvi dejal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič. Policija je prijela tudi 72-letnega Madžara, ki ima naše državljanstvo, sumijo pa, da je vpletenih še več.

48 ŽRTEV trgovine z ljudmi so odkrili letos.

B. T. je bil kolovodja, 20 let starejši Madžar pa je novačil in urejal prevoze svojih rojakinj v Slovenijo. Da so jima naposled prišli na sled, so, tako Vidovič, preiskovalci morali uporabljati prikrite ukrepe in tesno sodelovati z madžarskimi kolegi. Sklepne aktivnosti je policija opravila v Slovenskih Konjicah, Slovenski Bistrici, Mariboru, Murski Soboti in na Madžarskem.

Po končani kriminalistični preiskavi je 52-letnik končal v priporu, 72-letniku pa je preiskovalni sodnik naložil, da mora aktivno sodelovati v kazenskem postopku in ne sme zapustiti prebivališča. Nobeden od njiju doslej še ni bil v policijskih evidencah. Bojan Iršič, vodja Oddelka za kriminalne združbe na upravi kriminalistične policije GPU, je navedel podatek, da je slovenska policija leta 2023 identificirala 21 žrtev trgovine z ljudmi, predlani 17 in lani pet. Letos pa so našteli že 48 žrtev tovrstnega kaznivega dejanja, seveda na račun primerov iz Trimlinov in Slovenske Bistrice.

Ustrelil svojega psa Kriminalistični preiskovalci so še dognali, da je 52-letni B. T. obenem prodajal drogo žrtvam trgovine z ljudmi kot tudi drugim osebam na širšem območju Slovenske Bistrice. Tako so mu zasegli okoli tri kilograme MDMA, 100 gramov kokaina ter manjšo količino heroina in konoplje. Po oceni preiskovalcev je trgoval še z orožjem. Pri njem so v sklepni hišni preiskavi našli tri kose dolgocevnega orožja (vojaško orožje, brzostrelka in polavtomatska puška), dva kosa kratkocevnega orožja (pištoli), 13 nabojnikov, 549 nabojev različnih kalibrov ter kovinski bokser. Že prej so zaplenili štiri kose dolgocevnega orožja (brzostrelko, avtomatsko puško, potezno puško in polavtomatsko puško), dva nabojnika in deset nabojev različnih kalibrov. Sumijo pa ga še, da je marca letos v okolici Slovenske Bistrice izvršil kaznivo dejanje mučenja živali, ko je s strelnim orožjem ustrelil svojega psa, ki je nato poginil.

»Gre za primera, ki jasno kažeta, da organizirane kriminalne združbe pogosto delujejo na različnih kriminalnih področjih hkrati, pri čemer zaradi ustvarjanja dobička brez zadržkov izkoriščajo ranljive osebe ter vzpostavljajo kriminalne mreže tudi za mejami države,« je poudaril Iršič.

FOTO: PU Maribor

FOTO: PU Maribor