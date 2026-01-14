  • Delo d.o.o.
NI BIL NA POVODCU

Nevarni pes Oli najprej pokončal mačko, zdaj raztrgal ljubkega Fendija

Žalostni incident na Koroškem se je zgodil na zadnji dan minulega leta.
V prvem napadu so bili poškodovani trije: Fendi, njegova lastnica in tudi lastnik nevarnega psa. FOTO: OSEBNI ARHIV
V prvem napadu so bili poškodovani trije: Fendi, njegova lastnica in tudi lastnik nevarnega psa. FOTO: OSEBNI ARHIV
Mojca Marot
 14. 1. 2026 | 08:39
4:06
»Moja hči je na silvestrovo ostala brez svojega Fendija pasme cavapoo (križanec med kavalirskim španjelom in pudljem, op. p.). Se pa to ne bi zgodilo, če bi naša inšpekcija pravočasno ukrepala. Že pred dvema letoma je pes Oli, mešanec med pitbulom in neznano pasmo, pokončal mačko. Potem je marca lani napadel hčerinega psa Fendija, ponovno pa se je to zgodilo na silvestrovo, ko se je napad zanj končal tragično. Pes Oli, ki ga je lastnik sprehajal brez povodca in nagobčnika, je Fendija dobesedno raztrgal. Čeprav smo ga takoj odpeljali na veterino v Slovenj Gradcu, je zaradi hudih poškodb ...

pesnevaren pesnapadinšpekcija
09:22
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILSKI TRG

Lani več elektrificiranih avtomobilov

Bencinski pogon je še vedno daleč pred vsemi, a je lani nekaj tržnega deleža izgubil, enako velja za dizelski motor.
Gašper Boncelj14. 1. 2026 | 09:22
09:10
Novice  |  Svet
NA HAVAJIH

Peklenska predstava za turiste

Vulkan Kilauea na Havajih že več kot leto dni redno bruha lavo in privablja obiskovalce.
14. 1. 2026 | 09:10
09:03
Novice  |  Svet
POSNETEK, KI BURI AMERIKO

Donald Trump izgubil živce in pokazal sredinec (VIDEO)

Ameriški predsednik je med obiskom Fordove tovarne v Michiganu gesto pokazal protestniku.
14. 1. 2026 | 09:03
09:00
Bulvar  |  Suzy
ZAROČENA

Damiano David in Dove Cameron zaročena po dveh letih zveze (Suzy)

Sedaj sta na družbenih omrežjih objavila več fotografij, na katerih izstopa pomenljiv nakit.
14. 1. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PRIDOBITEV

Na obzorju nov škandal? Princ William zaposlil agentko za krizno komuniciranje

Valižanska princ in princesa sta v svojo ekipo pozdravila izkušeno strokovnjakinjo.
14. 1. 2026 | 09:00
08:39
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI BIL NA POVODCU

Nevarni pes Oli najprej pokončal mačko, zdaj raztrgal ljubkega Fendija

Žalostni incident na Koroškem se je zgodil na zadnji dan minulega leta.
14. 1. 2026 | 08:39

Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
