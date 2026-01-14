Nevarni pes Oli najprej pokončal mačko, zdaj raztrgal ljubkega Fendija

NI BIL NA POVODCU

Žalostni incident na Koroškem se je zgodil na zadnji dan minulega leta.

»Moja hči je na silvestrovo ostala brez svojega Fendija pasme cavapoo (križanec med kavalirskim španjelom in pudljem, op. p.). Se pa to ne bi zgodilo, če bi naša inšpekcija pravočasno ukrepala. Že pred dvema letoma je pes Oli, mešanec med pitbulom in neznano pasmo, pokončal mačko. Potem je marca lani napadel hčerinega psa Fendija, ponovno pa se je to zgodilo na silvestrovo, ko se je napad zanj končal tragično. Pes Oli, ki ga je lastnik sprehajal brez povodca in nagobčnika, je Fendija dobesedno raztrgal. Čeprav smo ga takoj odpeljali na veterino v Slovenj Gradcu, je zaradi hudih poškodb ...