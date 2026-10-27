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OBJESTNA VOŽNJA

Nevarni prizori na Goriškem, policija opozarja na hude posledice

Nekateri z objestno vožnjo, vožnjo po zadnjem kolesu in drugimi nevarnimi manevri pritegnejo pozornost ter ogrožajo svojo varnost in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
STA, M. J.
 27. 10. 2026 | 17:12
2:41
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Skupina mladostnikov je v ponedeljek z objestno vožnjo z mopedi iz naselja Vogrsko proti Volčji Dragi ogrožala varnost cestnega prometa, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Obveščeni so bili o podobnem ravnanju mladostnikov na širšem območju Nove Gorice in Šempetra pri Gorici. Policisti opozarjajo, da gre za nevarno ravnanje.

Po doslej zbranih podatkih policije se skupina mladostnikov z mopedi, skuterji in kros motorji dogovarja za srečanja na določenih lokacijah, predvsem na parkiriščih in drugih površinah. Tam preizkušajo zmogljivosti svojih vozil ter svoje vozniške spretnosti. Nekateri med njimi pri tem z objestno vožnjo, vožnjo po zadnjem kolesu in drugimi nevarnimi manevri pritegnejo pozornost ter ogrožajo svojo varnost in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Nekateri mladostniki se vozijo tudi z vozili brez registrskih označb. Policisti so se na prejete prijave občanov odzvali in na območju izvajali naloge za zagotavljanje prometne varnosti.

Objestna vožnja ni dokaz vozniških spretnosti

Policija opozarja, da objestna vožnja ni dokaz vozniških spretnosti, temveč neodgovorno in nevarno ravnanje. »Takšno početje lahko v trenutku privede do prometne nesreče s hudimi posledicami, zlasti kadar gre za mlade in neizkušene voznike, ki še nimajo dovolj znanja in izkušenj za varno obvladovanje vozila. Posebej nevarna je vožnja z neprilagojeno hitrostjo, izvajanje nevarnih manevrov in uporaba vozil, ki niso ustrezno registrirana oziroma ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za udeležbo v cestnem prometu,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem so še poudarili, da takšnega ravnanja ne gre posploševati na vse mlade. Večina mladostnikov cestnoprometne predpise spoštuje in se zaveda pomena varne vožnje. Pomembno vlogo imajo tudi starši oziroma skrbniki, ki naj se z mladostniki pogovorijo o odgovornosti in tveganjih, povezanih z vožnjo motornih vozil. »Namen opozorila je predvsem preprečevanje nevarnih ravnanj in zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu,« so še zapisali. Policisti se zahvaljujejo vsem, ki so jih opozorili na objestno in nevarno vožnjo mladostnikov. Obenem pozivajo vse občane, naj o zaznani objestni in nevarni vožnji z mopedi oziroma drugimi motornimi vozili tudi v prihodnje nemudoma obvestijo policijo.

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