Nevarno divjanje na A1, policisti ujeli voznika pri 210 kilometrih na uro

Policisti Policijske uprave Maribor so v ponedeljek izvedli poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na nadzoru hitrosti in zagotavljanju ugodnih ter stabilnih prometnovarnostnih razmer. Posebno pozornost so namenili tudi ugotavljanju kršitev zaradi nepravilne uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo oziroma zmožnost obvladovanja vozila.

Nadzor so izvajali po metodologiji zaporednih meritev hitrosti na izbranih cestnih relacijah, kjer izstopa problematika prehitre vožnje. Skupno so ugotovili 57 prekoračitev hitrosti, od tega 54 v naseljih. Zaradi teh kršitev so 48 voznikom izrekli globo, 9 pa so jih opozorili.

Okoli 14. ure so na avtocesti A1 izven naselja Slivnica pri Mariboru, kjer je hitrost omejena na 100 km/h, z laserskim merilnikom hitrosti izmerili voznika osebnega avtomobila Audi R8. Štiridesetletni slovenski državljan je vozil s hitrostjo 210 km/h. Policisti so ga ustavili in mu izrekli globo v višini 1.200 evrov ter stransko sankcijo 9 kazenskih točk.

Poleg tega so ugotovili še pet kršitev zaradi nepravilne uporabe naprav ali opreme med vožnjo. Štirim kršiteljem so izrekli globo, enega pa opozorili.