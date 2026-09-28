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OBČANI OPOZARJAJO

Nevarno početje mladih razburja Kranjčane, staršem grozi 160 evrov globe

Policisti izvajajo poostreni nadzor v mestnem središču Kranja in okolici. V več primerih so bili kršitelji mladoletni.
FOTO: PU Kranj
FOTO: PU Kranj
N. Č.
 28. 9. 2026 | 14:05
3:36
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Gorenjski policisti so v Kranju in okolici izvedli poostren nadzor nad vozniki e-skirojev, mopedov, kolesarji in drugimi udeleženci v prometu. V nekaj urah so kontrolirali 37 ljudi in izvedli 26 ukrepov. Med kršitvami so bile nevarne vožnje z e-skiroji, vožnja po zadnjem kolesu, uporaba telefona med vožnjo, prevažanje dodatne osebe in vožnja brez čelade. V več primerih so bili kršitelji mladoletni.

Nadzor je potekal z več policijskimi patruljami, posebej pa so se osredotočili na mestno središče Kranja in njegovo okolico, območje Planine ter cesto proti Jezerskemu. Na teh območjih policisti beležijo povečano število kršitev, nanje pa jih opozarjajo tudi občani.

Med nadzorom so policisti kontrolirali 37 udeležencev v prometu in izvedli 26 ukrepov. Pri 26 voznikih so opravili tudi preizkus alkoholiziranosti, vsi rezultati pa so bili negativni.

Vožnja po zadnjem kolesu, telefon in dodatni potnik

Posebej so izstopale nevarne vožnje z e-skiroji in kolesi. Policisti so med drugim zaznali vožnjo z e-skirojem po zadnjem kolesu, vožnjo v napačni smeri, neupoštevanje prometne signalizacije, prevažanje dodatne osebe na e-skiroju ter vožnjo brez zaščitne čelade.

Brez čelade so vozili tako nekateri kolesarji kot vozniki e-skirojev. Pri enem kolesarju so ugotovili tudi uporabo mobilnega telefona med vožnjo.

Med kršitvami so bile še vožnja brez ustreznih dokumentov in vožnja neregistriranega mopeda, katerega hitrost je omejena na 25 kilometrov na uro. Policisti so kot zaskrbljujoč primer izpostavili tudi voznika e-skiroja, ki je odklonil hitri test na prepovedane droge.

V več primerih so bili kršitelji mladoletni.

Opozorilo staršem: kazen 160 evrov

Policisti ob tem posebej opozarjajo tudi starše in skrbnike. Ti so dolžni skrbeti za otroka oziroma mladoletnika in nadzorovati njegovo ravnanje, kadar je udeležen v cestnem prometu. Če starši ali skrbniki mladoletniku omogočijo ravnanje v nasprotju s prometnimi predpisi, lahko gre za opustitev dolžne skrbi oziroma nadzorstva. Predpisana kazen znaša 160 evrov.

»Policisti bomo tudi v prihodnje izvajali poostrene nadzore nad spoštovanjem prometnih pravil vseh udeležencev v prometu,« so sporočili in dodali, da želijo doseči, da bi se vsak posameznik zavedal odgovornosti za svoja ravnanja v prometu.

Z e-skirojem po kolesarski površini, do 18. leta obvezna čelada

Policisti opozarjajo tudi na pravila za voznike lahkih motornih vozil, med katera sodijo e-skiroji. Vozijo jih lahko osebe, starejše od 15 let. Vozniki morajo uporabljati kolesarske površine, kjer teh ni, pa lahko vozijo ob desnem robu ceste, vendar le v naseljih, kjer je hitrost omejena na največ 50 kilometrov na uro.

Do dopolnjenega 18. leta je obvezna uporaba kolesarske čelade, med vožnjo pa je prepovedana uporaba mobilnega telefona. Ponoči mora biti na e-skiroju prižgana luč.

Policisti vsem voznikom enoslednih vozil svetujejo tudi, naj pred vožnjo preverijo stanje pnevmatik, hitrost pa prilagodijo stanju ceste.

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