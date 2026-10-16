Nevarno prehitevanje v škarje na Soški cesti: avto odbilo v ograjo, nato še na drugo stran ceste!

Petkovo jutro se je na Soški cesti med Plavmi in Solkanom začelo s prometno nesrečo. 52-letni tujec je prehiteval kolono vozil, čeprav za to ni imel dovolj prostora. Sledilo je trčenje, njegov avtomobil pa je odbijalo z ene strani ceste na drugo. Voznik je končal v bolnišnici.

Policisti so na kraju ugotovili, da je 52-letni tuji državljan vozil iz Plavi proti Solkanu, ko se je odločil za nevaren manever. Začel je prehitevati kolono vozil pred seboj, a je hitro postalo jasno, da za varno prehitevanje nima dovolj prostora.

Prehiteval v škarje, nato je silovito počilo

Voznik je zaradi pomanjkanja prostora začel zavijati nazaj na svoj vozni pas. Pri tem je oplazil oziroma trčil v prednji desni bočni del osebnega avtomobila, ki ga je vozil 49-letni slovenski državljan. Po trčenju je vozilo povzročitelja odneslo v varovalno ograjo. Toda s tem se nevarno dogajanje še ni končalo. Avtomobil je od ograje odbilo nazaj čez vozišče, kjer je trčil v varovalno ograjo oziroma obstal na robu nasprotne strani ceste.

Poškodovanega voznika odpeljali v bolnišnico

V nesreči se je poškodoval 52-letni voznik, ki so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica. Stopnja njegovih poškodb za zdaj ni znana. Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in ugotovili okoliščine nevarnega prehitevanja.

Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov bodo zoper 52-letnega voznika ustrezno ukrepali.