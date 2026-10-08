Neverjeten pobeg iz ljubljanskega pripora! V sredo na sodišču in v priporu, nato izginil neznano kam

Iz ljubljanskega pripora je menda pobegnil 31-letni Dean Husovic, bosanski državljan, ki mu sodijo zaradi domnevne tatvine več kot 80.000 evrov iz vozila varnostne službe Sintal. Kot poroča Dnevnik, se je še v sredo zagovarjal na sodišču, po vrnitvi v pripor pa mu je uspelo pobegniti. Kje je zdaj, ni znano.

Pobeg pripornika so za Dnevnik potrdili tudi na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, vendar njegove identitete uradno niso razkrili. Po neuradnih informacijah časnika gre za Husovica, ki so ga policisti poleti prijeli pri Šentilju.

Iz Sintalovega vozila izginilo 83.690 evrov

Husovica obtožnica povezuje z drzno tatvino, ki se je 28. januarja zgodila v ljubljanskem BTC. Takrat naj bi skupaj z najmanj tremi sostorilci sledil Sintalovemu vozilu za prevoz denarja. Ko je varnostnik pred Atlantisom zapustil vozilo, naj bi vlomili vanj in odnesli zaboja z gotovino. Plen je znašal kar 83.690 evrov.

Obtoženi krivdo zavrača. Trdi, da je za 500 evrov zgolj pripeljal avtomobil iz Italije v Slovenijo in da pri tatvini ni sodeloval. Preiskovalci pa so njegove biološke sledi povezali s kljuko Sintalovega vozila, česar sam ne zna pojasniti.

Najprej so ga motile lisice, nato je pobegnil

Dnevnik razkriva še zanimivo podrobnost sredine sodne obravnave. Husovic se je pritožil, da ga lisice preveč tiščijo, zato mu jih je pravosodni policist nekoliko popustil.

Vendar za zdaj ni dokazov, da bi bilo to kakor koli povezano s pobegom. Po končani obravnavi so ga namreč pravosodni policisti ponovno prevzeli in odpeljali v pripor, od koder je pobegnil.