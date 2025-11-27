Neverjetno, kaj je po ljubljanskih ulicah počel sredi noči (VIDEO)

Ljubljanski policisti so med nadzorom cestnega prometa zaznali voznika električnega skiroja, ki je storil več cestnoprometnih prekrškov. Namesto da bi vozil po kolesarski stezi, je vozil po sredini ceste, s čimer je ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Prav tako je močno prekoračil največjo dovoljeno hitrost za tovrstna vozila, ki je omejena na 25 km/h. Vozniku je bil izdan plačilni nalog v višini 940 evrov.

Možje v modrem so ob tem na družbenih omrežjih podali tudi nekaj napotkov. »Električni skiroji so praktični, a zahtevajo odgovorno ravnanje. Vozite po kolesarskih površinah. Bodite vidni in predvidljivi. Skupaj lahko zagotovimo varnejše ceste za vse.«

Dogajanje si oglejte v spodnjem posnetku (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):