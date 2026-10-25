Neverjetno, kaj se je zgodilo v Izoli! Zaradi glasbe partnerici v glavo vrgel telefon

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 48-ih urah intervenirali v 114 primerih in na številko 113 prejeli skupno 408 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali dve tatvini, tri nasilja v družini, ter po eno kaznivo dejanje vloma, zatajitve, lahke telesne poškodbe, prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, ponarejanja listin in prikrivanje.

Včeraj zjutraj so policisti posredovali v stanovanju v Izoli, kjer je 46-letnica zaradi poslušanja glasbe na računalniku zmerjala 41-letnega partnerja. Slednji je na to odreagiral tako, da ji je v glavo vrgel mobilni telefon in jo pri tem lažje poškodoval. Policisti dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe in kršitev javnega reda in mira, sporočajo s PU Koper.