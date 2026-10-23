Neverjetno, kaj so morali storiti policisti v Črnomlju! V Krškem medtem spor med ženskama, ki je prerasel v fizični obračun

Policisti so v Črnomlju in Krškem obravnavali tri kršitve javnega reda in miru. V Črnomlju so morali zaradi preglasne glasbe v stanovanjskem bloku kršitelju celo začasno izklopiti elektriko. V Krškem pa so posredovali zaradi groženj mladoletniku v srednji šoli in spora med ženskama na avtobusnem postajališču.

V Črnomlju so policisti tako ob 12.23 posredovali zaradi predvajanja glasne glasbe v stanovanjskem bloku. Ker se kršitelj ni odzival na njihove pozive, so v sodelovanju z delavci elektro podjetja začasno izklopili električni priključek. Kršitelju bodo izdali plačilni nalog.

V srednji šoli grozil mladoletniku

Ob 12.52 so policisti posredovali v Krškem, kjer je moški v prostorih srednje šole grozil mladoletniku in se do njega vedel nasilno. Zoper kršitelja bodo uvedli prekrškovni postopek.

Spor med ženskama prerasel v fizični obračun

Istega dne ob 15.43 so policisti v Krškem obravnavali še spor med ženskama na avtobusnem postajališču. Med prepirom je ena od udeleženk drugo udarila. Policisti bodo zoper kršiteljico uvedli prekrškovni postopek.