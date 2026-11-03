Neverjetno, kaj so policisti odkrili na Ptuju! Mladoletnik z mopedom, ki bi smel voziti 25 km/h, dosegel skoraj 100 km/h (FOTO)

Ptujski policisti so minuli petek ustavili tri mladoletne voznike mopedov in posumili, da z njihovimi vozili nekaj ni v redu. Izredni tehnični pregledi so razkrili skrb vzbujajoče nepravilnosti. Eden od mopedov, ki bi smel doseči največ 25 kilometrov na uro, je namreč dosegel vrtoglavih 99,9 kilometra na uro!

Namesto 25 skoraj 100 kilometrov na uro!

Najbolj jih je presenetil prvi moped. Čeprav je bila njegova konstrukcijsko določena hitrost zgolj 25 kilometrov na uro, je na tehničnem pregledu dosegel kar 99,9 kilometra na uro. To je skoraj štirikrat toliko, kot bi smel! Pregled je razkril tudi več drugih nepravilnosti, ki so vplivale na tehnično brezhibnost vozila. Tudi drugi moped ni bil brezhiben. Namesto predvidenih 25 kilometrov na uro je dosegel 43,8 kilometra na uro.

FOTO: Pu Mb

FOTO: Pu Mb

Pri tretjem mopedu, katerega konstrukcijsko določena hitrost je znašala 45 kilometrov na uro, pa so odkrili toliko tehničnih nepravilnosti, da meritve hitrosti sploh niso mogli opraviti.

Mopede zasegli, preverjajo tudi odgovornost staršev

Policisti so vse tri mopede zasegli. Zoper mladoletne voznike so zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov na pristojno sodišče podali obdolžilne predloge, ob tem pa preverjajo tudi odgovornost njihovih staršev.

Policija ob tem znova opozarja na nevarnosti predelovanja mopedov. S posegi v vozila se lahko bistveno povečajo hitrosti, spremenijo pa se tudi njihove vozne lastnosti. To pomeni resno tveganje tako za mlade voznike kot za druge udeležence v prometu. Starše zato pozivajo, naj bodo pozorni na tehnično stanje mopedov svojih otrok in morebitne predelave. Mlade voznike pa opozarjajo, naj vozijo le vozila, ki jih smejo upravljati v skladu s predpisi.