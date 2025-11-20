Neverjetno, koga vse je policija našla v tem avtomobilu (FOTO)

Med opravljanjem nalog na območju Rigonc so novomeški policisti danes, malo pred 6. uro, ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW, slovenskih registrskih oznak.

Med postopkom so možje v modrem ugotovili, da 53-letni državljan Srbije v vozilu, na prednjem in na zadnjih sedežih in v prtljažniku, prevaža osem državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil.

S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo možje v modrem privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še niso zaključeni, še poroča novomeška policijska uprava.