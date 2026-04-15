Neznana voznica neznanega osebnega avtomobila v Novi Gorici trčila v 19-letnega pešca (FOTO)

V torek ob 21.34 so novogoriški policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči v Novi Gorici na ulica tolminskih puntarjev, v kateri je bil lažje poškodovan 19-letni pešec. Ugotovljeno je bilo, da je neznana voznica neznanega osebnega avtomobila, sive barve, slovenskih registrskih številk ob 20.20 vozila iz središča Nove Gorice proti večjemu nakupovalnemu centru. Ko je pripeljala do prehoda za pešce v Ulici tolminskih puntarjev, je zaradi neprilagojene hitrosti trčila v pešca, ki je takrat pravilno prečkal vozišče po označenem prehodu za pešce. Pešec je po trčenju padel po vozišču. Voznica je po trčenju ustavila vozilo in pristopila do pešca, ki v tistem trenutku ni izrazil potrebe po pomoči. Po dogodku sta oba udeleženca kraj zapustila, ne da bi si izmenjala osebne podatke. 19-letni pešec je kasneje poiskal zdravniško pomoč v splošni bolnišnici Šempeter pri Gorici, kjer je bilo ugotovljeno, da je utrpel lažje poškodbe. Po oskrbi je bil odpuščen v domačo nego. Glede na zbrana obvestila bo v zadevi izveden ustrezen ukrep.

Poziv voznici in očividcem

FOTO: Ppp Nova Gorica

Policisti Policijske postaje Nova Gorica pozivajo voznico osebnega avtomobila ter vse morebitne očividce, da se oglasijo na Policijski postaji Nova Gorica ali pokličejo interventno številko policije 113, da bi se razjasnile vse okoliščine prometne nesreče.