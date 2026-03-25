Neznanca iz hotelske sobe izmaknila poročno darilo, jima je pomagala čistilka?

SOJENJE

Merima Dizdarević zanika, da naj bi sostorilcema pomagala pri kraji denarja.

Poročna zabava 10. septembra 2022 bo Draganu in Tamari Mijatović za vedno ostala v spominu. Ne samo zaradi slavnostnega dogodka, ampak tudi zaradi kraje 15.870 evrov gotovine, ki sta jo prejela od svatov kot darilo in ki sta jo, misleč, da bo ta na varnem, shranila v svojo sobo št. 391 v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana (nekoč Hotel Mons). Da je od tam izginila, sta ugotovila okoli 3.30 naslednjega dne ob vrnitvi v sobo. Denar naj bi ukradla dva moška, za katera se še danes ne ve, kdo sta. Še danes se ju spominja Tamarina sestrična Julija Đ.: »Bila sta oblečena v črno, njunih obrazov ...