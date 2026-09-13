Neznanci ponoči vdrli v multimat in razžalostili tudi kupce domačih pridelkov in izdelkov (FOTO)

»Žal se moramo danes oglasiti z nekoliko drugačno novico. V naš multimat pri Trojiškem jezeru so ponoči vdrli neznanci. Odnesli so naše domače izdelke, denar in multimat poškodovali do te mere, da do nadaljnjega ne bo obratoval. Morda se komu zdi, da gre 'samo' za nekaj izdelkov in nekaj gotovine, a za nami so ure dela, truda in ljubezni, ki jih vlagamo v našo kmetijo in naše izdelke. Najbolj pa nas žalosti občutek, da nekdo poseže v nekaj, kar ustvarjamo pošteno in z lastnimi rokami. Prosimo vse, ki ste morda opazili kaj nenavadnega v okolici našega multimata ali imate kakršnokoli informacijo, ki bi lahko pomagala, da nam to sporočite. Dogodek se je sodeč po dnevniku zgodil okrog 1:00 ure ponoči (med soboto in nedeljo, op.p.). Hvala vsem, ki nas podpirate, kupujete naše domače izdelke in stojite ob strani lokalnim pridelovalcem. Mi pa gremo naprej. Še naprej bomo delali pošteno, še bolj zagnano. Za nakup vseh izdelkov se lahko oglasite pri nas na kmetiji,« so danes na družbenem omrežju FB sporočili iz priznane Kmetije Duh (Gočova 66) v občini Sveta Trojica.

FOTO: Oste Bakal

Žalostni so in razočarani, a ne samo gospodinja Cvetka in njeni družinski člani, temveč tudi domačini iz okolice ter tudi drugi obiskovalci ribnikov in jezera Sveta Trojica, ki so se oskrbeli s številnimi odličnimi domačimi pridelki in izdelki. Od lanskega aprila namreč ob robu Trojiškega jezera deluje njihov multimat - tržnica na gumb! Na voljo so same domače dobrote, kot so: domača jajca, bučno olje, sončnično olje, ajdova kaša, domači rezanci in še marsikaj drugega. »Podpri lokalno, jej domače, bodi del zgodbe podeželja! Velik poklon družini Duh za to inovacijo in srčnost. Poišči avtomat pri postajališču za avtodome Sveta Trojica!« je ob lanski predaji pridobitve v uporabo, zapisal trojiški župan David Klobasa, ki enako kot družina in mnogi drugi upajo, da bodo policisti neznanca ali neznance odkrili in ustrezno sankcionirali.