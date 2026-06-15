Neznanci razstrelili bankomat okoli 3. ure

Neznani storilci so okoli 3. ure poškodovali bankomat v Bertokih. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, se je slišal močan pok. Policisti so ugotovili, da so neznani storilci razstrelili bankomat, poškodovan je tudi objekt. Postavili blokadne točke. Danes zjutraj so na kraj prispeli bombni tehniki, kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil.