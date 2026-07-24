Neznanci vdrli v kombi za prevoz denarja v ljubljanskem BTC in pobegnili z denarjem

V ljubljanskem BTC so v sredo neznanci vdrli v vozilo za prevoz denarja in iz njega odnesli več vreč z denarjem. Nato so jo ucvrli s črnim citroënom C3 z italijanskimi registrskimi tablicami. Policija je sprožila obsežno iskalno akcijo in storilce še išče. To je že drugi primer ta teden, v obeh primerih pa je menda šlo za isto varnostno podjetje. Nepridipravi so izkoristili trenutek, ko sta varnostnika zapustila vozilo, in iz njega odnesli gotovino.

Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so takoj po obvestilu o ropu vozila za prevoz denarja na območju Most na kraj dogodka napotili več policijskih patrulj. Na širšem območju je potekal pregled terena, pri katerem je sodeloval tudi policijski helikopter. »Po do sedaj zbranih obvestilih so se storilci na kraj dogodka pripeljali z osebnim vozilom citroën C3 črne barve z nameščenimi italijanskimi registrskimi tablicami GZ729EH ter vlomili v vozilo za prevoz denarja in iz njega odtujili vreče z denarjem. Nato so se z istim vozilom odpeljali v smeri Zaloške ceste. Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja ter nadaljujejo zbiranje obvestil, pregled videonadzornih sistemov in druge preiskovalne aktivnosti. Pri iskanju storilcev sodeluje večje število kriminalistov in policistov,« so sporočili v sredo zvečer.

Policija storilce še išče. FOTO: Dejan Javornik

Ob tem so vse, ki so opazili opisano vozilo ali imajo kakršnekoli informacije, ki bi lahko pripomogle k izsleditvi storilcev oziroma razjasnitvi okoliščin kaznivega dejanja, zaprosili, da jim to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon Policije 080 1200. »Vsaka, tudi na videz nepomembna informacija, je lahko pomembna za uspešno preiskavo,« so dodali.

Blokadne točke in helikopter

Spomnimo, da se je pred kratkim podobno zgodilo v Izoli, kjer so za zdaj še vedno neznani storilci prav tako okradli vozilo za prevoz denarja. Policisti so postavili blokadne točke, poletel je tudi policijski helikopter, a storilcev še vedno niso izsledili.

»Če je kdo v Izoli videl dogajanje in ima konkretne informacije, prosimo, da to čim prej sporoči na interventno številko 113,« so zaprosili javnost. Kot smo poročali mediji, se je zgodilo pred trgovino Hofer, ko je »ob procesu predaje gotovine zunanjim izvajalcem v naši trgovini v Izoli prišlo do kaznivega dejanja. Ker preiskava še poteka, vam podrobnejših informacij trenutno še ne moremo podati,« so takrat zapisali pri trgovcu. Dodali so, da v dogodku ni bil poškodovan noben zaposleni ali kupec.