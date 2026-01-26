Neznanec 78-letnika prepričal v prenos aplikacije, izginilo 7000 evrov

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 158 primerih in na številko 113 prejeli skupno 497 klicev. S področja kriminalitete šest tatvin, tri spletne goljufije, po eno kaznivo dejanje lahka telesna poškodba in nasilništvo.

Neznanec je v telefonskem pogovoru 44-letnico iz okolice Postojne prepričal, da sledi njegovim navodilom in si na svoj mobilni telefon naloži več aplikacij s pomočjo katerih je neznanec z njenega računa opravil več transakcij v višini skoraj 2500 evrov.

Neznanec je v pogovoru 78-letnika iz Ilirske Bistrice prepričal, da je sledil njegovim navodilom in si na svoj prenosni telefon prenesel aplikacije s pomočjo katerih je neznanec opravil več transakcij z njegovega bančnega računa, ter ga s tem oškodoval za več kot 7000 evrov.

Neznanec je v pogovoru preko spletne aplikacije z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin spravil v zmoto 30-letnika in ga prepričal, da je na enem od bencinskih servisov kupil Abon. 30-letni je v nadaljevanju vsak listič posebej fotografiral in fotografije poslal neznancu, ter si na tak način pridobil 650 evrov protipravne premoženjske koristi.