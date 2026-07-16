Nič ni več sveto! Neznanec izkoristil sveto mašo, izginilo 800 evrov! Organizatorji storilcu dali rok do petka

Oratoriji po Sloveniji so v teh vročih julijskih dnevih v polnem teku. Med njimi je prejšnji teden bil tudi oratorij v Ljutomeru, na katerem je bilo rekordnih kar 257 otrok! Bil je to teden poln lepih presenečenj: kateheza, igre, delavnice, kopanje, izlet na Ptuj, posebni gost in velika vodna igra. Otroci so bili navdušeni! Za vse so veliko zahvalo izrekli voditelju oratorija Filipu Babiču in kar 45 animatorjem – prostovoljcem, ki so skrbeli, da je vse potekalo na v najboljšem redu! In tako je bilo vse do zadnjega dneva, do nedeljske zaključne maše, ko so se udeležencem in animatorjem, ki jih je skupaj bilo nad 300, pridružili še starši, sorodniki in drugi verniki.

Težko je sicer verjeti, a ob znanem dejstvu, da lopovom in prevarantom nič ni svetega, tudi to ne preseneča, da je neznani storilec med mašo iz nahrbtnikov prostovoljcev odtujil približno 800 evrov osebnega denarja. Organizatorji, Oratorij Ljutomer in Društvo Anima Ljutomer so namreč javnost obvestili o tatvini, ki se je zgodila med nedeljsko sveto mašo. Po navedbah organizatorjev so varnostne kamere na župnišču in v pastoralnem centru posnele celoten dogodek.

FOTO: Oratorij Ljutomer

FOTO: Oratorij Ljutomer

FOTO: Oratorij Ljutomer

Trdijo, da razpolagajo z jasnimi dokazi o storjenem dejanju. Storilcu so javno ponudili možnost, da ukradeni denar do petka zvečer anonimno vrne v župnijski nabiralnik. V tem primeru napovedujejo, da zadeve ne bodo prijavili policiji. Če denar ne bo vrnjen, bodo, kot so sporočili, posnetke varnostnih kamer predali policiji in podali kazensko ovadbo. V sporočilu poudarjajo, da jih je dogodek še posebej prizadel, ker so bili oškodovani animatorji, ki so ves teden prostovoljno sodelovali pri izvedbi oratorija. Izpostavljajo, da župnija in društvo program izvajata brez pridobitnega namena ter z željo omogočiti udeležbo čim širšemu krogu otrok, tudi tistim iz socialno šibkejših družin. »Da nekdo izkoristi priložnost in okrade prav tiste, ki so svoj čas nesebično namenili delu z otroki, je udarec, ki ga težko razumemo,« so še zapisali organizatorji oratorija, ki jih dogodek zelo žalosti.

Ob tem so Ekipa Oratorija Ljutomer in Društvo Anima Ljutomer dobesedno zapisali: »Denar vrni v župnijski nabiralnik do petka (17.7.) zvečer. V tem primeru zadevo zaključimo brez policije. Če denarja do takrat ne bo, gre vse video gradivo na policijo za kazensko ovadbo. Neskončno smo žalostni, da se je takšna krivica zgodila prav našim animatorjem, ki so ves teden z neizmerno ljubeznijo in povsem brezplačno darovali svoj čas za naše otroke. Župnija in društvo delujemo izključno s srcem – brez dobička, z željo, da oratorij omogočimo prav vsakemu otroku, tistim iz socialno šibkejših družin pa vedno nudimo brezplačno udeležbo. Da nekdo izkoristi priložnost in okrade prav tiste, ki so se tako nesebično razdajali za druge, je udarec, ki ga težko razumemo.«

FOTO: Oratorij Ljutomer

FOTO: Oratorij Ljutomer