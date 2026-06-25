Neznanec jo je nategnil, izgubila 10.000 evrov! Šmarski policisti že v akciji

Šmarski policisti obravnavajo spletno prevaro, v kateri je oškodovanka izgubila 10.000 evrov. Neznanec jo je po telefonu prepričal, da jo na kripto računu čaka dobiček. Nato ji je poslal spletno povezavo, prek katere je pridobil dostop do njenega bančnega računa, in ji ukradel denar.

Ker so spletne goljufije v porastu, občanom policisti svetujejo, da se ne pustijo zavesti spletnim goljufom, ne odgovarjajo na elektronsko pošto ter ne nakazujejo denarja, ne odpirajo priponk in ne klikajo na povezave. Elektronsko pošto naj označijo kot vsiljeno pošto ali ga izbrišejo.