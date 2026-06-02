Neznanec oropal prodajalno na Zaloški cesti: imel je rumen brezrokavnik, na glavi pa kapo s šiltom

V eni izmed prodajaln na Zaloški cesti v Ljubljani je v ponedeljek zvečer prišlo do ropa. Storilec je zaposlenemu zagrozil z nevarnim predmetom ter zahteval denar, ki mu ga je zaposleni izročil, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti neznanega storilca še iščejo.

Storilec je visok okoli 185 centimetrov, močnejše postave, oblečen je bil v črne hlače, sivo jopo in rumen brezrokavnik, na glavi je imel kapo s šiltom zelene barve.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.