Neznanec pirotehniko nastavil v vitrino s knjigami, nato je odjeknilo

Policisti PP Ajdovščina obravnavajo prekršek. Gre za poškodovanje tuje stvari na škodo enega izmed lokalnih društev. Neznani storilec je namreč v četrtek v dopoldanskem času, 25. decembra 2025, povzročil škodo z namestitvijo pirotehničnega sredstva v zastekljeno vitrino s knjigami, v kateri je nato detonirala. Z dejanjem je povzročil za okoli 200 evrov škode.Tudi sicer policisti na območju celotne policijske uprave Nova Gorica v teh dneh zaznavajo in obravnavajo več prijav občanov, povezanih z motečo uporabo pirotehničnih izdelkov, sporočajo s PU Nova Gorica.

Policisti, gasilci in reševalci so na skupni novinarski konferenci o akciji Bodi zvezda, ne meči petard! pozvali k odgovornemu ravnanju s pirotehniko. Opozorili so, da lahko pirotehnika pusti trajne posledice, največkrat pri otrocih in mladostnikih. Življenje po njih nikoli ne bo več isto, je dejal reševalec Luka Uršič iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.