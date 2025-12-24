  • Delo d.o.o.
PREVIDNOST JE NA MESTU

Neznanec poškropil dve osebi v Mariboru – med žrtvami tudi mladoletnik

Policija poudarja, da ni razloga za paniko, a previdnost je na mestu, dokler osumljenec ni izsleden.
Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent/Delo
K. G.. A. G.
 24. 12. 2025 | 19:44
Policija je bila v petek popoldne obveščena o incidentu v Mariboru, v katerem je neznani storilec z neznano snovjo poškropil dve osebi, med katerima je bila tudi mladoletna oseba. Obe osebi sta po dogodku potrebovali zdravniško pomoč, pri čemer je bilo ugotovljeno, da sta utrpe­li lažje telesne poškodbe. Policisti so nemudoma opravili ogled kraja dogodka in pričeli z intenzivnim zbiranjem obvestil. Do sedaj je bilo ugotovljeno, da je osumljenec uporabljal kolo ter bil oblečen v temnejša oblačila. Po dejanju je kraj zapustil, policija pa še vedno izvaja aktivnosti za njegovo izsleditev.

V okviru preiskave policisti preverjajo tudi okoliščine drugih podobnih dogodkov, ki bi lahko bili povezani z obravnavanim primerom. Zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe policija nadaljuje z zbiranjem dokazov. Za navedeno kaznivo dejanje je po zakonodaji predvidena denarna kazen ali zaporna kazen do enega leta, hkrati pa policisti preverjajo tudi morebitne znake drugih kaznivih dejanj ali prekrškov. Po zaključku vseh aktivnosti bodo policisti o ugotovitvah obvestili pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Policija poziva vse občane, ki bi bili priča dogodku ali razpolagajo s kakršnimi koli koristnimi informacijami, da to nemudoma sporočijo policiji na interventno številko 113.

Policija ob tem svetuje:

  • Če opazite sumljivo osebo, ki se približuje drugim z razpršilom ali neznano snovjo, ohranite varno razdaljo
  • V primeru stika z neznano snovjo takoj poiščite zdravniško pomoč
  • Dogodek ali sumljivo vedenje nemudoma prijavite na 113
  • Staršem priporočajo, naj otroke opozorijo na previdnost, zlasti na javnih površinah
  • Ne poskušajte sami ukrepati ali zasledovati osumljenca

Policija poudarja, da ni razloga za paniko, vendar je previdnost na mestu, dokler storilec ni izsleden.

incidentpolicijaMariborPU Maribornapad
