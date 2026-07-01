Neznanec spet udaril na objektu javnega zavoda v Rožni Dolini! Tudi tokrat ukradel bakreni žleb

V sredo zjutraj so na PU Nova Gorica prejeli prijavo o ponovni tatvini in poškodovanju bakrenih žlebov na objektu javnega zavoda v Rožni Dolini pri Novi Gorici. Neznani storilec je z objekta ukradel bakreni žleb, dolg približno tri metre, v vrednosti okoli 400 evrov. Ko bo storilec izsleden, bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica zoper njega uvedli prekrškovni postopek.

O podobnih primerih so sicer policisti poročali že v preteklih tednih. Z istega objekta je bilo namreč v drugi polovici junija 2026 odtujenih več bakrenih odtočnih žlebov. Storilec v teh primerih še ni bil izsleden.