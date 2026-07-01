  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TATVINA

Neznanec spet udaril na objektu javnega zavoda v Rožni Dolini! Tudi tokrat ukradel bakreni žleb

Ko bo storilec izsleden, bodo policisti zoper njega uvedli prekrškovni postopek.
Ko bo storilec izsleden, bodo policisti zoper njega uvedli prekrškovni postopek. FOTO: Leon Vidic/getty Images/delo Ui
Ko bo storilec izsleden, bodo policisti zoper njega uvedli prekrškovni postopek. FOTO: Leon Vidic/getty Images/delo Ui
M. U.
 1. 7. 2026 | 20:57
 1. 7. 2026 | 20:58
0:56
A+A-

V sredo zjutraj so na PU Nova Gorica prejeli prijavo o ponovni tatvini in poškodovanju bakrenih žlebov na objektu javnega zavoda v Rožni Dolini pri Novi Gorici. Neznani storilec je z objekta ukradel bakreni žleb, dolg približno tri metre, v vrednosti okoli 400 evrov. Ko bo storilec izsleden, bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica zoper njega uvedli prekrškovni postopek.

O podobnih primerih so sicer policisti poročali že v preteklih tednih. Z istega objekta je bilo namreč v drugi polovici junija 2026 odtujenih več bakrenih odtočnih žlebov. Storilec v teh primerih še ni bil izsleden.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Nova Goricapolicijakraja
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
POLETNO SADJE

Znani ljubijo češnje: Sladek ugriz v poletje (Suzy)

Spomnijo nas na otroštvo, na madeže soka na prstih in večni izziv, kdo bo najdlje izpljunil koščico.
1. 7. 2026 | 21:00
20:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
TATVINA

Neznanec spet udaril na objektu javnega zavoda v Rožni Dolini! Tudi tokrat ukradel bakreni žleb

Ko bo storilec izsleden, bodo policisti zoper njega uvedli prekrškovni postopek.
1. 7. 2026 | 20:57
20:45
Bulvar  |  Tuji trači
ŽALOSTNO

Po smrti voditeljice na enak način umrl tudi njen brat! A kar je objavil pred tragedijo pretrese

Še en žalosten dogodek v družini pokojne britanske voditeljice Caroline Flack.
1. 7. 2026 | 20:45
20:39
Novice  |  Svet
ZAROKA

Noro! Poglejte, kaj sta Angela in Ivan naredila na vrhu znamenite stolpnice (FOTO in VIDEO)

Drzneža sta več kot 400 metrov visoko razvila tudi transparent v podporo ljubezni.
1. 7. 2026 | 20:39
20:24
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSKUS TIHOTAPJENJA

66-letnica v spodnjice zatlačila za osem tisočakov drog in jih odnesla v zapor

Policistom je zatrjevala, da je bila v to dejanje prisiljena zaradi groženj, ki jih je prejela preko tekstovnih sporočil.
1. 7. 2026 | 20:24
19:54
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl je Pavle Čelik, nekoč eden pomembnih vodilnih kadrov slovenske milice

Poslovil se je v 86. letu starosti. Ker je prejemnik častnega znaka svobode Republike Slovenije, bo njegov pogreb potekal z vojaškimi častmi.
1. 7. 2026 | 19:54

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bo Slovenija zamudila svojo priložnost?

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 11:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
OBRATI

Ta Mercedes bo marsikoga pustil brez besed: poglejte, kaj zmore

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 15:45
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bo Slovenija zamudila svojo priložnost?

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 11:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBER NASVET

Na ta način lahko znižate dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Če vas avto omejuje, vozite napačnega

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
Promo Slovenske novice26. 6. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki