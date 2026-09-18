Neznanec temnejše polti se je pretvarjal, da išče dron, nato je iz hiše izginil sef z 8 tisočaki

Policisti PP Črnomelj so bili včeraj, 17. septembra 2026, ob 15.10 uri obveščeni o veliki tatvini v kraju Nova Lipa. Na kraju je bilo ugotovljeno, da se je v odsotnosti oškodovanca do stanovanjske hiše pripeljal neznanec z modrim vozilom temnejše polti.

»V hiši je bila v tem času mama oškodovanca, katero je neznanec vprašal, ali je mogoče kje videla dron, ki naj bi mu padel nekje na tla pri hiši. Z neznancem je odšla okrog hiše in iskala sta domnevni dron v tem času je hiša ostala odklenjena. Okrog 15.00 ure se je oškodovanec vrnil domov in ugotovil, da je nekdo iz spalnice odtujil manjši sef velikosti 20x20 cm, v katerem je bilo 8000 evrov gotovine v različnih apoenih,« sporočajo s PU Novo mesto.

Policisti so opravili ogled. Sledi zbiranje obvestil s ciljem izsleditve storilca.