Neznanec v Celju na avto narisal kljukast križ

Storilec se je dejanja lotil na parkiranem vozilu, lastnik pa je poškodbo opazil šele naknadno. Po do zdaj znanih informacijah storilec še ni bil izsleden, prav tako ni znano, kdaj natančno je bilo vozilo poškodovano. Policija je bila o dogodku obveščena in je opravila ogled kraja.

Primer obravnavajo kot kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Policisti PU Celje nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem okoliščin, ki bi lahko privedle do identifikacije storilca. O morebitnih osumljencih za zdaj ne poročajo.