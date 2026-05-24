Neznanec v Luciji za škatlo cigaret v glavo brcnil starostnika

Policiste so v petek okoli 18.20 iz Splošne bolnišnice Izola obvestili, da oskrbujejo poškodovanega moškega, ki naj bi bil žrtev nasilnega dejanja. Z zbiranjem informacij so policisti ugotovili, da je bil napaden 69-letni Koprčan, ki ga je v Luciji presenetil neznani storilec.

Po doslej zbranih podatkih je napadalec do moškega pristopil od zadaj in ga najprej brcnil v hrbet. Ko je žrtev padla oziroma izgubila ravnotežje, ga je nasilnež večkrat udaril oziroma brcnil še v glavo. Po napadu mu je odvzel denarnico in dva paketa cigaret ter pobegnil s kraja dogodka. Poškodovanega moškega so zaradi poškodb odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico. Policija podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju za zdaj ni razkrila, neuradno pa naj bi utrpel več udarnin in poškodb glave.

Na Policijski upravi Koper so potrdili, da intenzivno preiskujejo sum kaznivega dejanja ropa in zbirajo informacije o storilcu. Policisti pozivajo vse, ki bi o dogodku karkoli vedeli ali opazili sumljivo dogajanje v okolici, naj to sporočijo najbližji policijski postaji ali pokličejo številko 113.