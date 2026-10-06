Neznanec vlomil v hišo pri Dupleku in odnesel denar ter nakit, lastnikom povzročil veliko škodo

Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes sprejel 209 klicev. Od tega je bilo 102 interventnih, kar pomeni, da je bilo potrebno posredovanje policije. V tem času so mariborski policisti obravnavali 17 kaznivih dejanj, 17 prometnih nesreč I. kategorije in štiri prometne nesreče II. kategorije. Enemu vozniku so zasegli vozilo, prejeli pa so tudi pet prijav kršitev javnega reda in miru, od tega dve kršitvi v zasebnem prostoru.

Včeraj popoldne so bili policisti obveščeni, da je bilo čez dan vlomljeno v stanovanjsko hišo v okolici Dupleka. Z ogledom kraja dejanja in zbiranjem prvih obvestil so ugotovili, da je neznani storilec v hišo vlomil tako, da je z neznanim orodjem na vzvod odprl okno. Iz notranjosti je nato odtujil gotovino in nakit. Po prvih ocenah je nastala skupna materialna škoda v višini okoli 7000 evrov, je sporočil Boštjan Velički, vodja službe in višji samostojni policijski inšpektor II na Policijski upravi Maribor.

Policija svetuje: zaščitite svoj dom

Policija ob tem svetuje, naj občani poskrbijo za ustrezno varovanje svojih domov. Pred odhodom naj preverijo, ali so zaprta vsa okna in vrata, tudi tista v višjih nadstropjih oziroma na manj izpostavljenih mestih. Priporočljivo je tudi, da vrednejših predmetov, gotovine in nakita ne puščajo na vidnih oziroma lahko dostopnih mestih. Ob daljši odsotnosti naj stanovanje ali hiša ne daje vtisa, da je prazna. Pomaga lahko tudi sosed, ki občasno preveri dom, pobere pošto in poskrbi, da se pred objektom ne nabira časopisov ali drugega gradiva.

Policija svetuje, naj bodo občani pozorni na sumljive osebe in vozila v okolici, ter naj si ob morebitnem sumljivem dogajanju zapomnijo čim več podrobnosti. V primeru, da opazijo storilca ali dogajanje, ki kaže na pripravo kaznivega dejanja, naj nemudoma pokličejo 113.