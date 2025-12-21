Neznano kam je odšel Miha Slapar iz Kamnika

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 45-letnega Miho Slaparja iz Kamnika. Miha je visok okoli 180 cm, srednje postave, ima kratke rjave lase in temno rjave oči. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v modre kavbojke in siv pulover ter obut v športne copate. »Vozilo pogrešanega je bilo najdeno na gozdni poti nad sotesko, imenovano Veliki predaselj na območju Kamnika. Tam policisti na širšem območju vodijo iskalno akcijo, v kateri sodelujejo tudi druge službe za reševanje,« je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Dodal je, da policisti naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, Policijsko postajo Kamnik na (01) 830 31 80, pokličejo na interventno številko 113, ali na anonimni telefon 080 1200.