Neznano kam je odšla Dragica (57), ste jo videli?

Policisti Policijske postaje Kočevje so bili obveščeni, da svoji pogrešajo 57-letno Dragico Marešić. »Dragica je visoka okoli 170 centimetrov, ima krajše in temnejše lase, je normalne postave. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v temno modre kavbojke in vzorčast pulover ter obuta v bele superge. Pri sebi ima črn nahrbtnik,« je opis pogrešane posredovala tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Ljubljana Špela Škoporc.

Pogrešano Dragico Marešić so nazadnje videli včeraj v dopoldanskem času na območju Kočevja. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, policisti naprošajo vse, ki bi o pogrešani karkoli vedeli ali jo videli, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo, na telefonsko številko Policijske postaje Kočevje (01) 893 97 80, pokličejo pa lahko tudi na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.