Dragica Cestnik je odšla od doma v Sedlašku v okolici Podlehnika, kam, ne ve nihče. Kot sporočajo s Policijske uprave Maribor, so jo nazadnje opazili danes v okolici Pragerskega.

Pogrešana je visoka okrog 175 centimetrov in vitke postave, ima svetle lase do ramen in nosi očala. Od doma je odšla v trenirki, katere spodnji del ima modro in rdečo črto, oblečena je bila v črno jakno s kapuco, obuta pa v črne natikače.

Policisti prosijo vse, ki bi pogrešano opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.