Neznano kam je odšla mladoletna Emela, policisti prosijo za pomoč

Policisti Policijske postaje Kranj so bili danes okrog 14.50 obveščeni, da je neznano kam odšla 17-letna Emela Bunić iz Mlake pri Kranju. Nazadnje so jo videli danes okrog 13.50 v bližini Biotehničnega centra v Naklem. Pogrešana je visoka okoli 165 centimetrov, je suhe postave in ima daljše temne lase, ki ji segajo preko ramen. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v modre jeans hlače in pulover vojaško zelene barve, obuta pa v športne copate znamke Nike. S seboj je imela tudi črni nahrbtnik.

»Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosimo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na (04) 233 64 00 ali pokličejo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200,« ob tem prosijo policisti Policijske uprave Kranj.