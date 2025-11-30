Neznano kam je odštel 24-letni Jaka, ste ga videli?

Svojci pogrešajo 24-letnega Jako Muhedinoviča iz Kasaz. Nazadnje so ga videli v noči iz petka na soboto na Ljubljanski ulici v Celju.

Jaka Muhedinović je visok okoli 193 centimetrov, je vitke postave in ima kratko pristrižene svetlo rjave lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen modre kavbojke, srajco in črn plašč. Obute je imel sive gležnarje.

Vse, ki bi ga opazili, policisti prosijo, da pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.