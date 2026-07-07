Ni bil kriv za smrt Danijela, zdaj za astronomski znesek toži državo

PRAVDA

Sanat Kovačič je 206 dni preživel v priporu.

»V priporu so me obravnavali kot morilca, me poniževali. Drugi zaporniki so mi rekli, da se z mano ne bodo družili, ker sem moril,« je dejal 26-letni Sanat Kovačič, ki je 206 dni zaradi obtožb o uboju Danijela Brajdiča iz Rimša preživel v priporu, potem pa bil pravnomočno oproščen vseh očitkov. Zato toži državo za 39.730,90 evra. Na krško sodišče, kjer poteka pravda, se je Sanat javil iz Zapora Celje. Je namreč na prestajanju zaporne kazni zaradi drugih grehov; zaradi premoženjskih deliktov je bil obsojen na dve leti zapora. Ko je na prostosti, živi v Ponikvah pri Jesenicah na Dolenjskem. Naj ...