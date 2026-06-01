Ni ju spustil na avtobus, ne boste verjeli, kaj je potem naredila opita ženska

S PU Koper sporočajo, da jih je v nedeljo ob 18. uri poklical voznik avtobusa in povedal, da na avtobusnem postajališču v Luciji zaradi opitosti na avtobus ni spustil ženske in moškega, nakar je ženska z avtobusa odtrgala registrsko tablico z okvirjem in začela z njo tolči po oknu avtobusa. Policisti so ji na kraju izdali plačilni nalog.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 185 klicev. Med 62 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 11 prometnih nesreč, pri tem je v 10 prometnih nesrečah nastala le premoženjska škoda, v 1 nesreči pa so bili udeleženci lažje telesno poškodovani. Zaradi kršitve javnega reda in miru smo opravili 2 intervenciji na javnem kraju, 1 pa v zasebnih prostorih. Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 1 vloma, 3 tatvin, po 1 kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari, goljufije groženj in nasilništva.