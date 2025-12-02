Ni pokalo zaradi zmage Partizana, bili so to streli v Ljubljančana Nebojšo

IZ ZASEDE KROGLE V HRBET

Deset let je od mafijske likvidacije ljubljanskega tihotapca drog v Banjaluki.

Za 33-letnim Ljubljančanom Nebojšo Čubrilovićem je Slovenija leta 2015 razpisala tiralico, potem ko je pred roko pravice pobegnil v Republiko Srbsko. Že obsojenega tihotapca mamil smo iskali kot člana hudodelske združbe, ki je leta 2014 v Braziliji na jadrnico Ocean I. naložila več sto kilogramov kokaina (vrednega od 10 do 20 milijonov evrov), namenjenega evropskemu trgu. Izplula je, na odprtem morju pa se ji je zlomil jambor in bolgarski skiper je vso drogo pometal v vodo, potem pa na pomoč poklical tovorno ladjo, ki je plula v bližini. Še preden so v zvezi s to zgodbo v Ljubljani aretirali ...