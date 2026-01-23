Ni šlo za poskus uboja: rezilo noža ni doseglo vitalnih organov

»Toni Mitevski je kriv, ker je 14. aprila 2024 v prostorih javnih sanitarij v Celju z nožem v spodnjo levo stran prsnega koša zabodel Ivana Lipovška. Vbodna rana je bila globoka 15 centimetrov, če ne bi dobil pravočasne zdravniške pomoči, bi lahko bilo njegovo življenje v nevarnosti, saj bi v bolnišnici izkrvavel v prsno votlino, posledično bi prišlo do odpovedi srca in dihanja. S tem je storil kaznivo dejanje hude telesne poškodbe in se mu izreče kazen eno leto in 10 mesecev zapora,« je predsednica velikega senata Alenka Jazbinšek Žgank razglasila sodbo. Sedeminštiridesetletni Mitevski jo je poslušal prek videokonference, vzpostavljene s celjskim priporom, v katerem je že eno leto in devet mesecev, le mesec manj, kot znaša kazen. A bo v priporu ostal še nadaljnji mesec, saj obstaja ponovitvena nevarnost, je presodil senat. Sodba še ni pravnomočna, tožilka Kristina Zelič Antolič bo namreč počakala na njeno pisno obrazložitev in se šele nato odločila, ali se bo nanjo pritožila.

Oškodovanec ga je provociral

Lani izrečeno prvostopenjsko sodbo je višje sodišče razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje zaradi procesne napake. Do vsebine se višji sodniki niso opredeljevali. Sojenje v drugo se je odvilo hitro, zadostovala sta le dva naroka. Mitevski se je strinjal z že podanim zagovorom, ki ga ni spreminjal, prav tako se je z branjem pričanja strinjal oškodovanec Lipovšek. Mitevski je vztrajal, da ni kriv, je pa potrdil, da sta se z Lipovškom tisti dan sprla, oba sta bila močno opita. Lipovšek ga je provociral, medtem ko si je on z nožem pripravljal odmerek, s katerim se je »zadel«. Čeprav ga je Mitevski rotil, naj odide iz javnega stranišča, se oškodovanec ni pustil odgnati. Še naprej ga je provociral, ko ga je Mitevski odrinil, je skočil nanj. Pri tem je izgubil ravnotežje in Lipovška zabodel z nožem, ki ga je držal v rokah. Prepričan je bil, da se ga je z nožem zgolj »dotaknil«.

Mitevski je vztrajal, da ni kriv, je pa potrdil, da sta se z Lipovškom tisti dan sprla, oba sta bila močno opita.

Po dejanju je odšel, a se še isti večer javil na policijo. Pridržali so ga, pozneje je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor, v katerem je ostal do danes. »Če oškodovanec Mitevskega ne bi provociral, se to sploh ne bi zgodilo,« je v zaključni besedi vztrajal Uroš Pavlina, zagovornik Mitevskega, medtem ko je tožilka vztrajala pri poskusu uboja in zahtevala pet let in pol zaporne kazni. A ji na sodišču ni uspelo dokazati, da je Mitevski nameraval Lipovšku vzeti življenje, saj konica noža ni dosegla njegovih vitalnih organov, zamah pa tudi ni bil silovit. Lipovšek ni utrpel posebno hudih poškodb niti trajnih posledic, kar je na sodišču povedala izvedenka, je pa Mitevski ravnal naklepno, je presodil senat, ki je na podlagi vseh dokazov prekvalificiral kaznivo dejanje v milejše in temu primerno znižal kazen. Lipovška, ki je vložil premoženjskopravni zahtevek v višini 114 tisoč evrov, je sodišče napotilo na pravdo, Mitevskega pa oprostilo plačila stroškov.