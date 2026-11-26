Čeprav je ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v torek zjutraj sporočilo, da naj bi zamaskiran učenec z ostrim predmetom napadel vrstnika na eni od črnomaljskih osnovnih šol, policijska preiskava tega ni potrdila. Kriminalisti po doslej zbranih obvestilih namreč niso ugotovili znakov kaznivega dejanja in navzočnosti oziroma vpletenosti druge osebe v dogodek na osnovni šoli, kjer so na hodniku našli poškodovanega učenca devetega razreda, so še isti večer sporočili z novomeške policijske uprave.

Ravnatelj zanika, da bi ministrstvu dejal, da je bil napadalec zamaskiran vrstnik.

Kot so dodali, bodo z ugotovitvami seznanili okrožno državno tožilstvo in pristojne institucije, zaradi varovanja interesov mladoletne osebe in zagotavljanja njene zasebnosti pa dodatnih informacij o okoliščinah dogodka ne morejo posredovati.

Zaradi varovanja interesov učenca in zagotavljanja njegove zasebnosti dodatnih informacij ne morejo posredovati. Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Policisti so bili o ranjenem učencu obveščeni v torek ob 8.55. Po prvih ugotovitvah je bil lažje poškodovan in odpeljan v bolnišnico na pregled in nadaljnjo oskrbo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je takrat sporočilo, da naj bi zamaskiran učenec z ostrim predmetom napadel vrstnika. »Da se otrok zamaskira in z ostrim predmetom napade svojega vrstnika v šoli, je grozljivo. Takšnega nasilja ne smemo opravičevati ali zmanjševati njegove resnosti. Šola mora biti varen prostor za vsakega otroka,« so besede ministra Boruta Rončevića povzeli v sporočilu.

Sreča v nesreči

Ravnatelj Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj je kmalu zatem dogodek obžaloval in miril, da je za varnost poskrbljeno, se je pa njegova različica incidenta razlikovala od tiste, ki jo je javnosti posredovalo ministrstvo. Za STA je dejal, da natančno še ne vedo, kaj se je dogajalo. Po njegovih besedah je učenec, ki naj bi bil napaden, zjutraj med poukom odšel na stranišče. Kmalu zatem so ga poškodovanega na hodniku našli učenci. Na pomoč mu je takoj priskočila zdravnica zdravstvenega doma, ki je bila ravno takrat v šoli na obisku.

Učenec je bil po navedbah ravnatelja lažje poškodovan, po naravi poškodb pa se je dalo razbrati, da so najverjetneje nastale z ostrim predmetom. »Učenec je bil ob dogodku pretresen. Rekel je, da se vseh dogodkov ne spomni. Tako tudi ni mogel opisati, kaj se je dogajalo.«

Policija ni ugotovila znakov kaznivega dejanja in vpletenosti druge osebe. Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen

OŠ Mirana Jarca v Črnomlju FOTO: Google Maps

Ravnatelj je zanikal, da bi ministrstvu, ki je o dogodku obvestilo javnost, posredoval informacijo, da je učenca napadel zamaskirani sovrstnik. Poudaril je, da okoliščine dogodka še niso razjasnjene in da jih preiskuje policija. Na šoli se po njegovih besedah s podobnimi primeri doslej niso srečali, zaposleni pa so usposobljeni za ukrepanje v takšnih razmerah.

Po protokolu

Potem ko je policija v torek zvečer sporočila, da kriminalisti niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, je ministrstvo v sporočilu za javnost zapisalo, da je bil ravnatelj tisti, ki je pristojni direktorat ministrstva uradno obvestil, da se je na šoli zgodil napad zamaskiranega učenca na vrstnika. Ministrstvo pa se je na obvestilo nemudoma odzvalo in ravnalo v skladu s predvidenimi protokoli, so zapisali. »Informacije o okoliščinah dogodka so se čez dan spreminjale. Policija nas je zdaj obvestila, da po dosedanjih ugotovitvah do napada ni prišlo.«

Ne glede na ugotovitve policije pa izražajo globoko zaskrbljenost nad dogodkom. »Zavedamo se, da je šlo za izjemno stresno situacijo, ki je povzročila veliko stisko med otroki, starši in zaposlenimi na šoli.« Poudarili so, da so tako ravnatelj kot pristojne službe ministrstva ravnali v skladu s predvidenimi protokoli in na podlagi prejetih informacij. »Vsi izvedeni postopki in komunikacija s pristojnimi so ustrezno dokumentirani in sledljivi. Vsako informacijo o morebitnem ogrožanju varnosti otrok obravnavamo z največjo resnostjo in odgovornostjo ter se nanjo nemudoma odzovemo,« so dodali. Zaradi zaščite otrok in spoštovanja njihove zasebnosti dodatnih okoliščin dogodka ne bodo komentirali. Po nekaterih neuradnih informacijah pa naj bi šlo za spletni izziv.