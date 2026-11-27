Laški policisti so v preteklih dneh opravili hišno preiskavo v stanovanjski hiši v centru Laškega in v njej našli večji prostor, dobro opremljen s posebnim prezračevalnim in namakalnim sistemom ter primerno umetno razsvetljavo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. V prostoru sta najemnika gojila prepovedano drogo konopljo. Policisti so našli in zasegli več kot 500 sadik omenjene prepovedane droge.

Oba najemnika, tuja državljana, bodo policisti kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami.

Prostori so bili dobro opremljeni. FOTO: Pu Celje