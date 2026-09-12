Ninin zapis odmeva: Pred vrtcem sta z ostrim predmetom napadla otroka!

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Na Facebooku je uporabnica Nina G. opozorila na dogodek na območju Zadobrove in Polja. Po njenem zapisu naj bi neznana oseba okoli 17.50 pred vrtcem pri OŠ Zadobrova z ostrim predmetom napadla otroka, nato pa zbežala po Zadobrovški cesti proti Polju. Zapisala je tudi, da naj bi bil osumljenec suhe postave, visok okoli 180 centimetrov, oblečen v široke svetle kavbojke, črn pulover s kapuco, črno podkapo in črne športne copate. Ob tem je pozvala vse, ki imajo na tem območju nadzorne kamere ali morebitne posnetke, naj se ji oglasijo.
Po do zdaj znanih podatkih policije je storilec od mladoletnika zahteval, da mu izroči električni skiro. Ker tega ni želel storiti, mu je zagrozil z ostrim predmetom in ga pri tem lažje poškodoval, nato pa peš pobegnil s kraja. S PU Ljubljana so sporočili, da so policisti opravili ogled kraja in nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
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