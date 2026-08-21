Nino Softić v eni uri zagrešil kar tri kazniva dejanja! Z bejzbolsko palico hotel izsiliti šest tisočakov

V ZAPOR

Zgodilo se je na letošnji veliki petek v Kamniku.

Kamničan Nino Softić bo pri svojih 27 letih še slabih 20 mesecev za zapornimi rešetkami razmišljal o svojih preteklih nasilnih izpadih. Doslej je bil že obsojen za grožnje in izsiljevanje, a jo je vedno odnesel s pogojno zaporno kaznijo. Po dveh aprilskih dogodkih, ki sta se zgodila v eni uri na dveh lokacijah v Kamniku, pa mu zdaj niti sodišče več ne verjame, da lahko zaleže še kaj drugega kot zapor. Na letošnji veliki petek, 3. aprila, je zagrešil tri kazniva dejanja. Med 19.30 in 20.25 se je dogajalo v bližini lokala Mystic caffe na Perovem. Softić je tam skupaj z Denisom Adrovićem ...